Tanja Szewczenko in Dubai von Security angehalten: Grund sorgt für Entsetzen - "könnten heulen"

Dubai – Großer Schreck in Dubai ! Auswanderin Tanja Szewczenko (46) ist in ihrer neuen Heimat von Security-Mitarbeitern angehalten worden - zu ihrer eigenen Sicherheit.

Tanja Szewczenko (46) zeigt bei Instagram die Verwüstung, die ein Sandsturm in Dubai hinterlassen hat. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

"Ihr glaubt nicht, was hier los war", kündigte die ehemalige Eiskunstlauf-Queen ihren rund 312.000 Followern am heutigen Samstag in einer Instagram-Story an.

Dabei war Tanjas Wochenende bis dato eigentlich ganz entspannt verlaufen. So brach die Ex-"Alles was zählt"-Darstellerin mit ihrem Mann Norman Jeschke (44) und den gemeinsamen Zwillingssöhnen zu einer Shopping-Runde auf, um die heimischen Küchenschränke mit frischen Lebensmitteln zu füllen.

Als das Quartett mit seinen Errungenschaften nach Hause zurückkehren wollte, erlebte es jedoch eine unschöne Überraschung. "Die Security hatte uns gebeten, noch ein bisschen im Einkaufszentrum zu bleiben", erläuterte Tanja.

Tatsächlich hatten sich die Szewczenkos nicht etwa was zu schulden kommen lassen, sondern wurden zu ihrem eigenen Schutz vorm Ausgang angehalten.

Als sie kurze Zeit später dann ins Freie treten durften, folgte die bittere Erkenntnis: "Es gab einen größeren Sandsturm und viele Bäume sind umgeknickt und lagen auf dem Platz vor dem Einkaufszentrum."