Tanja Szewczenko ist fix und fertig: Röntgenbild zeigt, was ihr Sohn Leo (3) im Magen hat!

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Nächster Notfall bei Tanja Szewczenko ! Ihr Sohn Leo musste erneut in eine Klinik gebracht werden. Diesmal hatte der dreijährige Lausbub doch tatsächlich eine Geldmünze verschluckt!

Tanja Szewczenko (47) macht sich Vorwürfe, im Moment des Unglücks nicht an der Seite ihres dreijährigen Sohnes gewesen zu sein. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Wie die ehemalige Weltklasse-Eiskunstläuferin in ihrer Instagram-Story offenbarte, war sie selbst gar nicht daheim, als das Unglück passierte. Zu diesem Zeitpunkt habe sie ihre Tochter Jona nämlich gerade zum Tanz-Training gefahren.



"Ich kann das überhaupt nicht, wenn irgendwas ist und ich bin nicht vor Ort. Das ist so schlimm. Und ich quatsche jetzt auch nur, um mich irgendwie abzulenken, weil ich mir einfach so Sorgen mache", ließ Tanja ihre Follower wissen.

Glücklicherweise war wenigstens Ehemann Norman Jeschke zur Stelle. Der 45-Jährige schnappte sich den kleinen Rabauken und fuhr mit ihm sofort ins Krankenhaus. Für ein klein wenig Beruhigung sorgte die anschließende Röntgenaufnahme.

Tanja erklärte dazu: "Die Münze ist entdeckt worden. Die liegt gut im Magen. Das ist schon mal gut – die hängt nicht irgendwo in der Speiseröhre oder so fest." Laut Aussage des Arztes sollte sie in den nächsten Tagen über den Stuhlgang ausgeschieden werden.