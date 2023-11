Tanja Szewczenko: Nach Krankenhaus-Notfall - jetzt hat es das nächste Kind erwischt!

Dubai – Bei Tanja Szewczenko (46) jagt aktuell eine schlechte Nachricht die nächste: Nachdem die Ex-"Alles was zählt"-Schauspielerin zuletzt ihren kleinen Sohn Luis (2) in die Notaufnahme bringen musste , hat es jetzt auch Zwillingsbruder Leo erwischt!

So hielt die ehemalige Eiskunstlauf-Queen ihre Fans auf Social-Media eifrig auf dem Laufenden und konnte schließlich ein positives Update geben: "Nur noch ein Tag, dann hat [Luis] es geschafft und das Thema Antibiotikum gehört der Vergangenheit an …".

Demnach kämpfte der Zweijährige mit einem fiesen Infekt, was für seine Mutter eine "intensive Zeit geprägt von Sorge, Angst und dann wieder Erleichterung" bedeutete.

Erst am vergangenen Wochenende hatte sich Tanja aus dem Krankenhaus bei ihren rund 312.000 Instagram-Followern gemeldet. 48 Stunden lang musste ihr Sohn Luis stationär aufgenommen werden, damit die Ärzte ihm Sauerstoff und ein Antibiotikum verabreichen konnten.

Eine Auto-Panne , der (vorerst) gescheiterte Villa-Einzug und nun auch noch gesundheitliche Sorgen – nur wenige Monate nach ihrer Auswanderung will die Pechsträhne der Szewczenkos in ihrer neuen Wahlheimat Dubai einfach kein Ende nehmen.

Nach Luis musste jetzt auch Leo im Krankenhaus behandelt werden. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

"Okay ... jetzt hat es auch Leo erwischt ...", meldete Tanja am heutigen Samstag resigniert. Demnach mussten die Szewczenkos erneut das städtische Krankenhaus aufsuchen. "Aber glücklicherweise nicht in der Notaufnahme wie mit Luis letzte Woche."

Leo habe sich vermutlich bei seinem Bruder angesteckt und in der Nacht Fieber bekommen, berichtete die Familienmutter und Ehefrau von Norman Jeschke (44) weiter.

Dabei wirkte sie ihrerseits in einer Instagram-Story sichtlich erschöpft. Seit dem Entschluss, nach Dubai zu ziehen, seien "1000 Kleinigkeiten" angefallen, die es zu organisieren galt. Der abermalige Krankenhausbesuch brachte das Fass nun zum Überlaufen.

"Und dann sagt man mal, 'Okay, Pause'. Heute bin ich einfach mal k.o. von der aktuellen Situation", gestand Tanja. Bleibt zu hoffen, dass möglichst bald wieder sorgenfreiere Zeiten für die Szewczenkos anbrechen.