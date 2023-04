Tanja Szewczenko stößt bei Erziehungstipps auf Gegenwind: "Wie aus einem Ratgeber abgeschrieben"

Köln - Tanja Szewczenko (45) gibt bei Instagram bekanntermaßen sehr private Einblicke in ihr Familienleben, wofür sie von ihren Fans in der Regel großen Zuspruch bekommt. Als sie jüngst jedoch mit einem Erziehungstipp um die Ecke kam, stieß sie prompt auf Gegenwind.

Tanja Szewczenko (45) berichtet bei Instagram regelmäßig von ihrem Familienalltag. © instagram/tanjaszewczenko

Dank der Zwillinge Leo und Luis (2), Töchterchen Jona (12) und Familienhund Guido ist im Hause Szewczenko tagtäglich einiges los - das bekommen Tanjas rund 288.000 Instagram-Fans regelmäßig auf dem Profil der dreifachen Mama zu sehen.

Ausgenommen vom eigens ins Leben gerufenen "Blaumacher-Montag", an dem das Handy ausnahmsweise mal beiseite gelegt wird, bestückt die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin ihren Kanal täglich mit neuem Content. Dabei lässt Tanja ihre Community bereitwillig an der Entwicklung ihrer Sprösslinge teilhaben und tauscht sich auch immer wieder mit ihren Followern aus.

So meldete sich die 45-Jährige auch am Freitag wieder mit einem neuen Beitrag bei ihren Fans, bei dem es diesmal um das Thema Erziehung ging.

Tanja und Ehemann Norman Jeschke (44) seien sich diesbezüglich stets einig gewesen und würden ihre Kinder "liebevoll, geduldig und bedürfnisorientiert" erziehen, wie sie erklärte.

Die Dreifach-Mama habe diesen Stil auch schon bei ihrer Großen angewandt und gute Erfahrungen gemacht. So sei die Zwölfjährige "in ihrem jungen Alter schon enorm verständnisvoll" und sehr "liebevoll im Umgang mit ihren Brüdern".