Tanja Szewczenko wandert aus: Fans sorgen sich um Schicksal von Familienhund Guido

So sammelten sich in jüngster Zeit etliche Kommentare unter ihren letzten Beiträgen, bei denen eine Frage besonders häufig gestellt wurde: "Was ist eigentlich mit Hund Guido?"

" Für uns geht's nach Dubai! ", hatten Tanja und Ehemann Norman Jeschke (43) feierlich in einem ausführlichen YouTube-Video verkündet und im selben Zuge einige Beweggründe geliefert, warum es die fünfköpfige Familie schon bald raus aus Köln und hinein in die Arabischen Emirate zieht.

Zieht Familienhund Guido mit nach Dubai? © instagram/tanjaszewczenko

Zur Erinnerung: Fellnase Guido gehört bereits seit vielen Jahren zur Familie. Tanjas Fans hatten jedoch schon in der Vergangenheit kritisiert, dass der Vierbeiner (der Reisen nicht gut verträgt) bei Familienurlauben stets außen vor gelassen und von der Verwandtschaft oder professionellen Hundesittern gehütet wurde.



Und auch jetzt sorgten sich etliche Follower um das Schicksal des Hundes, wenn seine Besitzer demnächst an den Persischen Golf ziehen.

"Wird euer lieber Familienhund Guido euch eigentlich nach Dubai begleiten? Und wenn nicht, was passiert mit ihm?!?", fragte sich beispielsweise ein Fan. Ein anderer sorgte sich zudem um die hohen Temperaturen, die im Emirat herrschen und hoffte daher, dass Guido in Deutschland "bei Normans Eltern" bleiben könne: "Diese Hitze in Dubai, der Flug dahin, dann muss er noch in Quarantäne... Ich würde das keinem Tier antun wollen."

Während sich etliche besorgte Kommentare ansammelten, äußerte sich Tanja bislang noch nicht zu Guidos Schicksal.

Die dreifache Mutter hatte jedoch bereits angekündigt, die vielen Fragen ihrer Anhänger in der kommenden Zeit "nach und nach" beantworten zu wollen - sowohl bei Instagram als auch auf ihrem jüngst wiederbelebten YouTube-Kanal.