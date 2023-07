Tanja Szewczenko zeigt ihr neues Dubai-Haus, plötzlich fließen Tränen

Tanja Szewczenko hat in ihrem neuen Dubai-Haus eine freudige Überraschung erlebt. Plötzlich kullerten sogar Tränen der Rührung.

Von Nicole Reich

Dubai – Mit dieser Überraschung hat Tanja Szewczenko (46) am ersten Tag in ihrer neuen Wahlheimat Dubai nicht gerechnet! Plötzlich fließen bei der ehemaligen Eiskunstlauf-Queen und "Alles was zählt"-Schauspielerin sogar Tränen der Rührung.

Tanja Szewczenko (46) zeigt in einer Instagram-Story den Wohnbereich ihres neuen Hauses in Dubai. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko Tanja hat ihr altes Leben in Deutschland ein für alle Mal hinter sich gelassen und ist bereit für einen Neustart in der Wüste. Und dieser könnte vom Timing her kaum besser passen. So hat für die dreifache Familienmutter mit ihrem Umzug nicht nur ein großes Abenteuer, sondern auch ein nigelnagelneues Lebensjahr begonnen, denn am heutigen Mittwoch wird die Ex-Kölnerin 46 Jahre alt! Selber etwas zu ihrem Geburtstag geplant hatte Tanja offenbar nicht. In einer Story erkundete sie ihre Dubai-Villa nach der Ausräucherung und schlenderte entspannt durch den Eingangsbereich. Tanja Szewczenko Gesundheit der Kinder in Gefahr: Tanja Szewczenko lässt Dubai-Villa ausräuchern! Als sie jedoch im geräumigen Wohnzimmer ankam, bemerkte sie etwas in der angrenzenden Küche. Dort warteten bunte Luftballons und ein Korb mit einem Blumenbukett auf Tanja - eine Geburtstagsüberraschung von ihrem Ehemann Norman Jeschke (44), Tochter Jona (12) und den Zwillingen Leo und Luis (2)!

Tanja Szewczenko weint an ihrem Geburtstag: "Musste glatt ein paar Tränen verdrücken"