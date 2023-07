"Verlogen!" Tanja Szewczenko wird für CSD-Teilnahme übel angefeindet

Köln - In wenigen Tagen beginnt das Dubai-Abenteuer von Tanja Szewczenko (45). Vorher ließ es die 45-Jährige nun aber noch auf dem Christopher-Street-Day (CSD) in Köln krachen. Ihre Fans gehen deshalb auf die Barrikaden!

"Es hat Spaß gemacht und ich bin froh, das mal erlebt zu haben", resümierte die frühere " Alles was zählt "-Darstellerin in einem Instagram-Beitrag. Auf ihrer Bucket List sei nun ein Haken mehr zu finden. Glückwunsch!

Vor knapp zwei Monaten überraschte die ehemalige Eiskunstlauf-Queen mit der Nachricht, dass sie ihre Zelte in Deutschland abbrechen und mit ihrer kleinen Großfamilie in die Wüstenmetropole am Persischen Golf auswandern wird.

Die frühere Eiskunstlauf-Queen und ihre kleine Großfamilie wandert in diesen Tagen nach Dubai aus. © Bildmontage: Instagram/tanjaszewczenko (Screenshots)

Den Fans dagegen ist Tanjas Teilnahme an einer der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Community in Europa ein Dorn im Auge. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Dubai!

"Schon verstanden, was der CSD ist, oder? Irgendwie fehl am Platz, vor allem, wenn man jetzt in ein Land auswandert, wo diese Menschen diskriminiert werden", poltert eine Userin in der Kommentarspalte.

Eine andere stieß in dieselbe Kerbe: "Und dann wandert man in ein Land aus, wo das Gegenteil an der Tagesordnung ist? Sorry aber das ist doch mehr als verlogen!" Auch Begriffe wie "scheinheilig" und "heuchlerisch" sind vielfach zu lesen.

Seit Tanja ihre Auswanderungspläne öffentlich gemacht hat, wird sie im Netz immer wieder für das bewusste Ausklammern der politischen und kulturellen Verhältnisse in Dubai angefeindet. Mit ihrer Kritik stoßen die Fans bei der Schauspielerin allerdings auf taube Ohren.