Vor Halloween-Party: Tanja Szewczenko heftig wegen Tochter kritisiert!

Auch zahlreiche andere störten sich am Look der Teenagerin und konfrontierten ihre Promi-Mama mit kritischen Worten.

Und das ließen sie Mama Tanja in den Kommentaren spüren. "Ihr seht toll aus! Allerdings finde ich Jona für ihr Alter sehr gewagt und zu kurz angezogen.

Ausgerechnet das Outfit ihres ältesten Kindes brachte Teile ihrer Community in Rage und dazu, kräftig in die Tasten zu hauen.

Mit Tochter Jona ging vor 13 Jahren der langersehnten Babywunsch der heute 47-Jährigen in Erfüllung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Die war ebenso eingeladen wie ihr Sprössling, sollte ihre jugendliche Tochter aber nicht mit "Mama" ansprechen, heißt es im Instagram-Beitrag der ehemaligen RTL-Mitarbeiterin.

Neben Kritikern sprangen der Dreifach-Mama aber auch zahlreiche Follower zur Seite, nahmen sie regelrecht in Schutz.

"Also mal ehrlich, alle die hier brüllen: 'Kleid zu kurz, Kind zu jung, Mama sagen ist peinlich' etc. .... Wart ihr auch mal jung? Wart ihr mal als Heranwachsende feiern oder so? Denkt mal drüber nach."

Auch Tanja selbst äußerte sich zur Stilkritik und erinnerte sich an ihre Jugend. "Ich hab auch schon mit 13 Minikleider getragen … gerade jetzt, wo noch keine Cellulite zuschlägt. (...) Die Mädels tragen das alle hier so … entweder ultra-bauchfrei oder mega-kurzer Rock. Hey. Das scheint ja im arabischen Land weniger ein Problem zu sein als bei manch deutschen Muttis."

Schon mehrmals hat die Düsseldorferin in der Vergangenheit Kritik zum Outfit ihrer Tochter kassiert - diese aber in gewohnter Manier an sich abprallen lassen.