US-Sängerin schreit auf, als sie sieht, was während ihres Auftritts an ihrem Bein hängt

Sevilla (Spanien) - Was für ein riesiger Schreck - den die US-Sängerin Taylor Momsen (30) wie ein Champion wegsteckte.

Zunächst bemerkte Taylor Momsen (30) die Fledermaus an ihrem Bein nicht. © Bildmontag: Instagram/Screenshot/taylormomsen (2)

So stand die ehemalige "Gossip Girl"-Schauspielerin kürzlich auf der Bühne - derzeit tourt sie mit ihrer eigenen Band "The Pretty Reckless" als Supportact für "AC/DC" durch Europa - als sich plötzlich ein ungebetener Gast zu ihr ans Mikrofon schlich.

Wie in einem Video, das die 30-Jährige am gestrigen Samstag auf Instagram geteilt hat, zu sehen ist, trug Momsen während ihres Auftrittes plötzlich eine kleine Fledermaus an ihrem Bein.

Ein echter "Rock-and-Roll-Moment", wie sie es selbst beschrieb.

Die Sängerin bekam davon anfangs jedoch gar nichts mit. Erst, nachdem ihre Zuschauer sie mehrfach lautstark darauf aufmerksam gemacht hatten, warf sie einen Blick auf ihren Oberschenkel - und zuckte erschrocken zusammen.

Anschließend blieb sie überraschend cool, während ein Mitarbeiter auf die Bühne rannte, um ihr zu helfen. Zwar quietschte sie kurz auf, als sich das Tier zu bewegen schien, hielt sonst jedoch still - und behielt ihren Humor die gesamte Zeit über bei.