Tessa Bergmeier beunruhigt Fans: "Schlimmstes Erlebnis meines Lebens"

Hamburg - Die Ex- Dschungelcamperin Tessa Bergmeier (33) hat sich mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Instagram-Fans gemeldet.

Tessa Bergmeier (33) sprach am Donnerstag über ein traumatisches Erlebnis. Aber was genau ist passiert? © Screenshot Instagram/tessa.bergmeier (Bildmontage)

Aktuell gehe es ihr psychisch überhaupt nicht gut. "Es ist alles ganz turbulent und ich hatte mitunter eines der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens, wenn nicht sogar das allerschlimmste gestern", erklärte sie in ihrer Story, die sie mit einem Schwarz-Weiß-Filter unterlegte.

Was genau passiert ist, dazu äußerte sich das Model zunächst nicht. Doch sie betonte, dass es ihr und ihrer Familie gesundheitlich soweit gut gehe. Dennoch freue sie sich schon auf ihren nächsten Therapie-Termin. "Denn so etwas Schreckliches ist mir noch passiert", erklärte Tessa weiter. Und: "Das ist halt echt ein neu dazugekommenes Trauma."

Sie müsse nun vor allem an sich selbst denken und daran, dass sie das Erlebte möglichst gut verarbeiten könne.

Vielleicht findet Tessa anschließend auch die Kraft, ihrer Community zu erzählen, was genau eigentlich passiert ist. Doch immerhin meldete sich die 33-Jährige direkt nach ihrer Therapiestunde am Freitag noch einmal mit einem Update in ihrer Instagram-Story.

"Therapie so semi-verheult überlebt - ein Glück habe ich Freunde, die mich schon so mega aufgefangen haben", schrieb Tessa und lächelte dabei schon wieder tapfer in die Handy-Kamera.