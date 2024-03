Dutzende Reality-Stars bei "The 50" auf einem Haufen: "Du bist eine Schande!"

Satte 50 Realitystars werden in der Amazon-Prime-Show "The 50" in ein französisches Schloss gesteckt und zocken um die variable Summe von 50.000 Euro.

Von Nico Zeißler

Chaumont-en-Vexin (Frankreich) - Das riesige Reality-Event startet right now! Satte 50 Realitystars werden in der Amazon-Prime-Show "The 50" in ein französisches Schloss gesteckt und zocken um die variable Summe von 50.000 Euro. Nicht für sich, sondern für einen ihrer Fans. Stress ist vorprogrammiert, denn es gibt viele ungeklärte Streits.

Janine Pink (36) wird von zwei ihrer Mitstreiter nicht erkannt. © Amazon Prime Video Im french Castle gibt's einige Zwiste, die es zu klären gilt. So ist Jenny Elvers (51) auf Cora Schumachers (47) Reaktion gespannt, die sich über sie "medial ausgekotzt" habe. Thorsten Legat (55) nimmt erstmals mit Sohn Nico (25) an einem Format teil, will "alles wegballern, was zu ballern ist". Außerdem treffen Ex-Paare wie Diogo Sangre (29) und Vanessa Mariposa (31), Yasin Mohamed (32) und Paulina Ljubas (27), Janine Pink (36) und Tobias Wegener (30) oder Eva Benetatou (31) und Chris Broy (34) aufeinander. Geht das gut? Dass es sich ausnahmslos um STARS handelt, kann zumindest direkt begraben werden. Denn Kate Merlan (37) und Sam Dylan (33) fragen sich: "Wer ist die in Mintgrün?", als Janine Pink reinkommt. Matthias Mangiapane weiß Bescheid: "De Pinkn!" Promis & Stars Geht's noch? Pia Tillmann erntet für harmlosen Post Mega-Kritik, ein Kommentar macht sprachlos Kate und Sam sind geschockt: "Die erkennt man vor lauter Botox nicht mehr. Die ist ja so aufgebotoxt. Sieht aus, als ob sie ein neues Gesicht hat."

Erkennen die Leipzigerin nicht: Kate Merlan (37) und Sam Dylan (33). © Bildmontage: Amazon Prime Video

"The 50" auf Amazon Prime: Eric Sindermann greift Danni Büchner an

Kommen auf keinen grünen Zweig: Daniela "Danni" Büchner (46) und Eric Sindermann (35). © Bildmontage: Amazon Prime Video Kein Format, in dem Cosimo Citiolo (46) nicht blankzieht! Doch bei "The 50" stellt der italienische Teilzeit-Nackedei wahrscheinlich einen neuen Rekord auf, springt mit der Hand vorm kleinen Checker vom Neckar in den Pool. Tobi Wegener: "Der hat aber Arschhaare des Grauens!" Georgina Fleur (33) ist erstmals seit 2022 wieder in einer Show und wäre ebenfalls reingesprungen, "wenn ich ein Typ wäre. Aber ich hab Make-up und Haare und ein Kleid, das kostet alles 'ne Million – geht nicht." Eric Sindermann (35) warnt Matthias vor Sam, mit dem er "ein Problem" habe: "Immer aufpassen, was du dem sagst, weil alles wird gegen dich verwendet. Alles, was er mitbekommt, wird an die Zeitung verkauft. Deutschlands künftiger Modekönig hat aber auch kein Problem, es Sam direkt ins Gesicht zu sagen: 'Du bist eine Schande und das Falscheste überhaupt!'" Promis & Stars Sky du Mont tritt wieder als Autor in Erscheinung, aber wie heißt der Schauspieler wirklich? Und auch auf Daniela "Danni" Büchner (46) stürzt sich der Ex-Handballer. Er wolle, dass sie zugibt, dass sie ihn bei "Das große Promi-Büßen" um die Siegprämie von 50.000 Euro gebracht hat. "Bist du verrückt oder was? Mein Bedürfnis ist, nicht mit dir zu reden!"

"The 50" auf Amazon Prime: Diese Promis fliegen zuerst raus

50 Realitystars treten bei "The 50" gegeneinander und für ihre Fans an. © Amazon Prime Video