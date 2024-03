Jenny Elvers (51) macht mit Yasin (32) rum: "Konnte fast in ihre Monika reingucken"

In der neuen Reality-Show "The 50" von Amazon Prime Video spielen die Promis in den Folgen 5 bis 8 ums Weiterkommen und Kohle für einen ihrer Follower.

Von Nico Zeißler

Chaumont-en-Vexin (Frankreich) - Nächster Viererpasch bei "The 50"! In der neuen Reality-Show von Amazon Prime Video spielen die verbliebenen Promis in den Folgen 5 bis 8 ums Weiterkommen und Kohle für einen ihrer Follower. Natürlich tun sich auch wieder menschliche Abgründe auf.

So ein Geturtel ... © Amazon Prime Video Die Knutscherei von Yasin Mohamed (32) mit Jenny Elvers (51) ist auch in Folge 5 noch Thema. Yasin ist sauer auf seine Ex Paulina Ljubas (27), die sich über das angebliche Fake-Geturtele lustig macht. "Was laberst du? Was redest du mit? Warum mischst du dich in meine Sachen ein?", will der Münchner von seiner Verflossenen wissen. "Sorry, mit einer Frau, die so alt ist wie meine Mutter ... Und die Arme denkt dann wahrscheinlich noch, dass er das ernst meint." Cosimo Citiolo (42) grätscht dazwischen: "Natürlich ist das merkwürdig. Aber ist doch seine Sache." Und auch Jennys: "Kurz vor den Wechseljahren dreht die Mutti durch." Promis & Stars Julia Siefert-Winter plant Neuanfang: "Ich bin sehr, sehr traurig" Etwas skeptisch ob der Konstellation ist auch Daniela "Danni" Büchner (46), die Jennys hormonelle Achterbahnfahrt nicht versteht: "Das geht doch nicht. Ich bin auch etwas älter, aber ich krieg’ Milcheinschuss, wenn ich diese jungen Typen sehe. Da bin ich raus. Ich brauche jemanden, der mir überlegen ist und nicht unterlegen." Die Fünffach-Mutter teilt sogar mit einem erlesenen Kreise noch die Beobachtungen, die auf ihrem Bett stattgefunden haben: "Ich konnte in ihre Monika fast reingucken!" Matthias Mangiapane (40), einer der Zuhörer, resultiert: "Französisches Schloss wird von den Promis zum Bordell umgebaut."

Bei "The 50" stehen die Folgen 5 bis 8 zum Streamen bereit. © Amazon Prime Video

The 50 bei Amazon Prime Video: "Giulia, du bist link, mehr bist du nicht"

Christina Dimitriou (32, r.) muss "The 50" verlassen. © Amazon Prime Video Der nächste Exit steht in Folge 6 an. Mit großem Eskalations-Potenzial und vielen Tränen. Nach taktischen Absprachen wurden demokratisch rausgewählt: Janine Pink (36), Nico Schwanz (46), Christina Dimitriou (32, "Ich hab nur zwei Stimmen?") und Tobi Wegener (30). Serkan Yavuz (30) ist deswegen sauer auf die angeblich gegen die Abmachung abgestimmte Giulia Siegel (39): "Giulia, du bist link, mehr bist du nicht", wirft er ihr vor. Die Djane sei "komplett überfordert mit den Vorwürfen und kann es nicht nachvollziehen". Richtig übel wird's - keine Überraschung - mit Christina, die sich abermals nicht unter Kontrolle hat und wie eine Dampfwalze über die Konkurrenz rollt. "Wer hat für mich gewählt? Ihr seid so furzige Menschen. Du gehst mir ausm Weg", pampt sie Vanessa Mariposa (31) an. Auch Serkan, Paco Herb (27) und Cecilia Asoro (27) bekommen ihr Fett weg: "Von dir hätte ich das niemals erwartet, von dir nicht und von dir auch nicht." Der 27-Jährigen verpasst sie einen Stoß gegen den Oberkörper, der die Lage beinahe zum Eskalieren bringt. Promis & Stars Ex-"Bachelor"-Girl lässt Babybombe platzen: Es wird ein... "Ich hatte euch so in meinem Herzen. Aber dass ihr mich so hintergeht, Alter, hätte ich nicht erwartet. Für mich kein Problem, dass ich gehe, aber ihr seid falsch." Christina hat auch für Max Bornmann (27) etwas persönlich übrig: "Du bist hinterfotzig, das hätte ich von dir nicht erwartet, du M***geburt, verpiss dich. Da brauchst du dich auch nicht entschuldigen, das kannst du in deinen H**ensohn-Ar*** stecken." In Folge 8 muss dann Giulia gehen - mit null Stimmen! Und mit ihr Anna Strigl (26), Theresia Fischer (31), Leon Content (22), Sam Dylan (33) und Eva Benetatou (31). Übrigens: Die bei 50.000 Euro gestartete Siegsumme liegt nur noch bei 20.000 Euro. Zeit, das Konto aufzufüllen!