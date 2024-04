Klo-Drama und Krabbeltier-Liebe: Theresia Fischer sorgt bei "Kampf der Realitystars" für Ekel-Moment

Thailand - Ex-GNTM-Model Theresia Fischer (31) ist eine von elf Kandidaten, die in der fünften Staffel " Kampf der Realitystars " in die thailändische Sala einzogen. Direkt in Folge eins sorgt die Norddeutsche nicht nur durch ihre verlängerten Beine für Aufsehen.

Bei der Challenge "Bundesrealitywahl 2024" wurde Ex GNTM-Teilnehmerin Theresia Fischer (31, r.) als zu intelligent für Reality-TV geschätzt. © RTLZWEI

"Macht euch alle bereit, denn es ist Theresias Sendezeit", schrie die 31-Jährige bei ihrer Ankunft in die Kamera. Und das sollte sich zunächst mehr oder weniger bewahrheiten, wie sich schnell herausstellte.

Der selbsternannte Paradiesvogel will um jeden Preis auffallen und gewinnen - was nichts Neues ist, schließlich heiratete sie im Finale von Heidi Klums (50) Castingshow "Germany's Next Topmodel".

Und dafür würde die Hamburgerin sogar "um Leichen herumgehen" - so ihre Kampfansage.

Doch wodurch sie definitiv immer wieder am meisten auffällt: ihre künstlich verlängerten Beine.

Auch ihre Mitstreiter sprachen sie recht schnell auf ihre und die Größe der Betten an - zum Verdruss der Blondine: "Das sind ja Betten für Säuglinge!"

Besonders aus auf die "Stelzen" von Theresia war allerdings Maurice Dziwak (25).

Als der ehemalige "Prominent getrennt"-Teilnehmer preisgab, dass er sich neben ihr so klein vorkomme und ihm das nicht so gefalle, hatte das Model den Braten bereits gerochen: "Chauvinismus, Chauvinismus" und Maurice damit in die Schublade gesteckt, die sie bereits vermutet hatte: Macho.

So richtig mit der Sprache herausrücken, wieso sie sich der Schönheitsoperation unterzog, wollte die Reality-TV-Darstellerin (noch) nicht. "Ich kann nicht direkt auspacken, ich will erstmal ankommen. Die Geschichte mit meinen Beinen kann ich nicht einfach zwischen Tür und Angel erklären", hielt sich den Rheinländer erstmal hin.