Tauber Po! Theresia Fischer verpasst "Sommerhaus der Stars"-Wiedersehen

Türkei/Freiburg - Theresia Fischer (32, " Germany's Next Topmodel ") fehlte beim großen " Sommerhaus der Stars "-Wiedersehen. Schuld war ein ungeplanter Krankenhausaufenthalt. Warum sie in die Klinik musste, verriet sie ihren Fans am Freitag.

Theresia Fischer (32) verletzte sich bei den Dreharbeiten von "My Style Rocks". © Screenshot/Instagram/theresiafischer

Sie hatte Glück im Unglück, erklärte das Model in seiner Instagram-Story.

Alles begann bei den Dreharbeiten zu "My Style Rocks" (SPORT1) in der Türkei. "Ich bin gestürzt, zweimal hintereinander, und habe mich sehr, sehr doll an meinem linken Bein verletzt", so die 32-Jährige. Offenbar so schwer, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Dort bekam sie eine Schmerz-Spritze in den Po, die laut Theresia auch ein Muskelrelaxans enthielt. Das habe dann das größere Übel ausgelöst ...

"Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht [...] und ich habe auf einmal meinen Po nicht mehr gespürt. Es war alles taub." Von Muskeln keine Spur mehr, es hing alles nach unten. "Und ich merkte auch, als ich auf Toilette saß, dass nichts ging. Ich konnte nichts betätigen quasi."

Die Produktion reagierte und schickte Theresia zurück nach Deutschland, um sich erneut behandeln zu lassen. Dort stellten die Ärzte fest, dass die Nadel der Spritze durch ihren Muskel durchgestochen worden war und so einen Nerv getroffen hatte.