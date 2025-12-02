Gottschalks Arzt gibt nach Krebsbehandlung Entwarnung: "Nehmen an, dass Heilung erreicht wurde"

München - Thomas Gottschalk (75) machte nach seinem Bambi-Auftritt seine Krebserkrankung öffentlich . So leide der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator an einem epitheloiden Angiosarkom - dieses geht von den Blutgefäßen aus und gilt als aggressiv . Nun äußerte sich sein operierender Arzt zur Krankheit des 75-Jährigen.

Thomas Gottschalk (75) leidet an einer aggressiver Krebsform. © Rolf Vennenbernd/dpa

Gegenüber der "AZ" berichtete der TUM-Urologe Jürgen Gschwend über den Gesundheitszustand von Gottschalk, den er selbst zweimal operiert habe.

Insgesamt 13 Stunden sollen beide Operationen zusammen gedauert haben. "Bei einem Angiosarcom handelt es sich um einen sehr seltenen Tumor aus dem Bereich der Weichteilsarkome. Sarkome gehen – anders als andere Krebserkrankungen – von Weichteilgewebe aus und sind meist relativ aggressiv in ihrem Wachstum", so der Fachmann.

So mache diese Art von Sarkom nur etwa ein Prozent aller Krebserkrankungen aus. Die epitheloide Form, an der der ehemalige Showmaster erkrankt ist, trete vorwiegend bei Männern und in den tiefen Weichteilen auf.

"In Deutschland haben wir etwa 40 bis 50 Angiosarcom-Fälle pro Jahr", erklärte Gschwend. "Und das, was Herr Gottschalk erlebt hat, ist eine sehr seltene Lokalisation im Bauchraum im Bereich des Harnleiters und der Harnblase."

Nach den OPs musste sich Gottschalk circa 30 Bestrahlungen unterziehen, wie er selbst erzählte. Dabei zählte der Hinblick "auf eine Heilung von dieser Tumorerkrankung".

Die gute Nachricht? Laut Doktor Gschwend soll Thomas Gottschalk das Schlimmste überstanden habe: "Wir nehmen an, dass die Heilung erreicht wurde."