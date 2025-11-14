Gottschalk irritiert beim Bambi: Für einen Satz erntet die TV-Legende sogar Buhrufe

Grünwald - Es war das Tuschel-Thema schlechthin bei der Bambi-Verleihung: Was war eigentlich mit Thomas Gottschalk (75) los?

Megastar Cher (79) freut sich über einen Bambi, doch geredet wird vor allem über Thomas Gottschalk (75). Der Moderations-Profi wirkt fahrig, fast überfordert - und erntet für einen Satz sogar Buhrufe. © Peter Kneffel/dpa

Der erfahrene Moderations-Profi löste bei der Gala am Donnerstagabend in den Bavaria-Studios in Grünwald nahe München merklich Irritationen aus. Bei der Übergabe des Preises an Musikstar Cher (79) wirkte der 75-Jährige fahrig, desorientiert, fast schon überfordert.

Er verhaspelte sich, sprach auffallend langsam und nicht immer zusammenhängend. Gottschalk, der mit seiner Frau Karina zu dem Promi-Event gekommen war, erntete sogar Buhrufe, als er Cher mit dem Satz ankündigte: "Hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe."

Gottschalk sagte "Cher, Cher, nichts ist so schwer wie Cher", um dann noch zu einer längeren Episode darüber auszuholen, dass seine eigene Bambi-Trophäe in seiner abgebrannten Villa in Malibu zusammengeschmolzen sei. Er habe "alles" von ihr gesehen, sagte Gottschalk über die US-Sängerin, die ihn sogleich bremste: "nicht alles".

Einmal stellte er sich zwischen die Preisträgerin und die Kameras, nahm ihr quasi kurz das Rampenlicht - fragte sie dann aber doch, ob sie etwas sagen wolle. Und einmal meinte er selbst, er sei etwas verwirrt.