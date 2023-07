Thorsten Legat empfängt seinen Sohn Nico mit offenen Armen, doch dann kippt die Stimmung

Auch er wirkte bestens gelaunt und grinste im engen weißen T-Shirt und mit Dreitagebart im Gesicht in die Handykamera. "Ich bin jetzt schon lange nicht mehr hier gewesen, war ja viel unterwegs", kommentierte der 25-Jährige seinen unverhofften Heimatbesuch.

Tatsächlich war die Rede von keinem Geringeren als Sohnemann Nico. So offenbarte ein Kameraschwenk, dass der Legat-Junior seinem Vater im elterlichen Wohnzimmer gegenübersaß.

Doch jetzt sorgte Papa Thorsten erneut für eine Kehrtwende! "Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Ich melde mich heute mal aus einem gewissen Anlass, weil ... ich bin nicht alleine", verriet der ehemalige Duschungelcamp-Bewohner in einer Instagram-Story.

Wechselhafter kann eine Vater-Sohn-Beziehung wohl kaum sein. Mal stärkt Thorsten Legat seinem Sprössling den Rücken , dann wiederum verurteilt er dessen Fremdgeh-Sex auf der Insel der Versuchung aufs Schärfste und deutet öffentlich an, ihn aus seinem Leben ausschließen zu wollen .

Am darauffolgenden Tag - dem heutigen Donnerstag - kippte die Stimmung jedoch urplötzlich!

Dabei war nicht nur die gute Stimmung des Juniors auffällig, denn auch optisch hat der Reality-TV-Kandidat eine Veränderung durchlebt. "Wie man sieht, ich bin wieder gut in Form, hab elf Kilo verloren, bin gut im Training und es heißt jetzt Vollgas", berichtete Nico.

So meldete sich der 54-Jährige mit einem nachdenklichen Foto erneut in seiner Story. Dazu schrieb er: "Ich bin müde. Vom Vertrauen. Vom Kämpfen. Vom Verzeihen. Von all den Enttäuschungen. Schämt euch!"

Ob sich die Aussage oder Teile davon gegen seine Fans, oder etwa gegen seinen Sohn Nico richten, blieb unklar. Endgültige Harmonie scheint im Hause Legat auch Wochen nach dem "Temptation Island"-Skandal jedenfalls noch immer nicht eingekehrt zu sein.