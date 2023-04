Til Schweiger (59) bedankte sich für die Kritiken zu seinem Film "Manta Manta - Zwoter Teil". © Clara Margais/dpa

"Ich bin überwältigt!! Vielen Dank an alle! Wahnsinn, dass Ihr den Film so feiert", schrieb Til Schweiger zu einem offenbar überarbeiteten Filmplakat, das er in seinem Instagram-Feed postete. Dort wurden inzwischen erste Presse-Stimmen zu dem Film eingefügt. "Die Presse tobt - das Publikum ist begeistert!!!", heißt es in der Überschrift dazu.

Doch wer sich das Plakat einmal etwas genauer ansieht, stößt dort auf so einige Unstimmigkeiten.

Beispielsweise wird dort der Spiegel mit den Worten "Der absolute Kult" zitiert. Spiegel-Redakteur Jonas Leppin (39) stellte allerdings bereits auf Twitter klar, dass da gehörig beschönigt wurde: "Tatsächlich zitieren wir in unserer Kritik nur einen Satz, den Til Schweiger sich selbst ins Drehbuch geschrieben hat und nun als Qualitätsstempel verwendet."

Doch nicht nur das unsaubere Zitat fällt ins Auge - an einer Stelle wird neben weiteren Medien auch der KI-Chat-Bot "ChatGPT" als Quelle genannt. Dieser bescheinigt dem Film angeblich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, Lacher und herzerwärmende Momente.

Dabei betont ChatGPT auf die Frage nach einer Einschätzung zu dem Film zunächst: "Als KI-Modell kann ich keine persönliche Meinung haben, da ich keine Emotionen oder Vorlieben besitze."