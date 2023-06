Gestrichen: Keine "Row Zero" und keine Aftershow-Party bei Rammstein-Konzerten!

München - Bei den Rammstein-Konzerten in München sind keine Fans vor der Absperrung an der Bühne - der sogenannten "Row Zero" ("Reihe null") - erlaubt.

Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) muss sich derzeit mehreren Vorwürfen von teils sexuellen Übergriffen stellen. © Axel Heimken/dpa

Der Veranstaltungsbescheid für die Konzerte werde den Aufenthalt in einer sogenannten Row Zero verbieten, teilte ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferats in München am Dienstag mit.

Dies sei bereits zur Einhaltung der notwendigen Sicherheitsabstände notwendig. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.



Die Propeller Music & Event GmbH, Veranstalter der Münchner Konzerte, bestätigte dies. Zudem solle es bei den Konzerten auch keine Aftershow-Party geben.

Das habe man gemeinsam mit dem Management der Band entschieden. Rammstein soll an diesem Mittwoch, Donnerstag sowie an diesem Samstag und Sonntag in München auftreten.

Bei Rammstein-Konzerten tanzten oft Frauen direkt am Bühnenrand in dieser sogenannten Row Zero.

Wie ein Sprecher der Olympiapark München GmbH als Vermieter des Olympiastadions zudem mitteilte, hat das Management der Band ein Awareness-Konzept für die vier Münchner Konzerte angekündigt.