Nach Sex-Vorwürfen bei Rammstein-Konzert: Verbietet München jetzt die "Row Zero"?

In München wird Rammstein bereits in dieser Woche am Mittwoch und Donnerstag sowie am Samstag und Sonntag auftreten.

In dieser Zone sollen vor allem - so die unterstellte Praxis - speziell ausgewählte Frauen Zutritt erhalten. Auch Shelby Lynn soll in die "Row Zero" eingeladen worden sein und durfte auch hinter die Bühne in den Backstage-Bereich.

Der Antrag der Fraktionen bezieht sich jedoch nicht auf die Band Rammstein, auch wenn natürlich der Verdacht naheliegt, dass die Vorfälle Anlass der Anfragen war.

Unter anderem wird auch gefordert, dass "weitere Safe Spaces für Konzerte möglich" gemacht werden, ob ein "Aufbau von Awareness-Teams" umsetzbar sei und "technische Lösungen wie die App 'SafeNow'" zum Einsatz kommen könnten.

Die vier anstehenden Rammstein-Konzerte in München wird das alles aber nicht mehr betreffen. Die nächste Vollversammlung des Stadtrats ist erst am 28. Juni. Und dann wird erst entschieden, wann über den Antrag abgestimmt wird.