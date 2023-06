Rammstein sägt Sex-Recruiterin ab: Ist die Band-Assistentin nur ein Bauernopfer?

Berlin - Im Zusammenhang mit dem Skandal um Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) fällt oft der Name Alena Makeeva: Die Band-Assistentin soll eine Schlüsselrolle in der aktuellen Missbrauchsaffäre gespielt haben. Nun gibt es Konsequenzen.

Till Lindemann (60) werden Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe und der Einsatz von Drogen vorgeworfen. © Malte Krudewig/dpa

Wie die "Welt" berichtet, soll das Management ihr mit sofortiger Wirkung den Zugang zu sämtlichen Rammstein-Konzerten untersagt haben.

Makeeva befinde sich derzeit in München, soll aber nach Informationen der Zeitung sehr bald in ihre Heimat Russland abreisen.

Sie sei seit 2019 mit der Band unterwegs und soll sich selbst als "Casting Direktorin" bezeichnet haben. Ihre Aufgabe sei den Darstellungen nach gewesen, gezielt junge weibliche Rammstein-Fans in den sozialen Medien für Lindemann zu kontaktieren und dann heranzuschaffen.

Immer wieder fällt der Ausdruck "Row Zero", also "Reihe null". Gemeint ist der Bereich am Bühnenrand hinter der Absperrung. Es ist der Zugang zur Band-Nähe, eine vollmundige Versprechung, die Makeeva den jungen Frauen gemacht haben soll.

Wie dieses Auswahlsystem dafür abgelaufen sein soll, schreibt die "Welt" in einem weiteren Bericht: Die jungen Frauen seien von Crew-Mitgliedern fotografiert oder gefilmt worden. Wer es in die Auswahl schaffte, sei auf Pre- oder Aftershowpartys gebracht worden.

Die Rede ist auch von illegalen Substanzen und nicht einvernehmlichen Sex-Praktiken. Dass den Frauen tatsächlich Drogen gegeben wurden, leugnet die Russin.



Die Band beteuert, Makeeva habe für ihre Arbeit kein Geld bekommen.