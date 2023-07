Rammstein-Statement zu Sexskandal spaltet Fans weiter

Berlin - Die Band Rammstein reagiert via Instagram auf die Vorwürfe zum sexuellen Missbrauch und richtet eine klare Botschaft an ihre Fans. Die zeigen dabei gemischte Gefühle.

So würde die Band jede Art Übergriffigkeiten verurteilen und bittet die Fans, weiter hinter ihnen zu stehen und die Band nicht auch noch vorschnell als Sextäter abzustempeln. Dabei scheinen sich einige Rammstein-Anhänger, nach den Kommentaren zu schließen, bereits abgewandt zu haben.

Die Band wolle nicht vorverurteilt werden und die Irritationen, die durch die bisherige Berichterstattung aufkamen, in ihrem Post vom 3. Juni aufklären:

So wurde öffentlich zum Boykott der Konzerte aufgerufen und eine Staffel der Late-Night-Talkshow (NDR) um eine Szene gekürzt. In dieser wäre der Rammstein-Keyboarder "Flake" (56), der mit bürgerlichen Namen Christian Lorenz (56) heißt, zu sehen gewesen.

Auch wenn der Post jetzt schon mehr als 190.000 Likes verzeichnet, zeigten sich einige Fans der Band enttäuscht.

So schrieb eine Userin: "Lächerliches Statement. Es liegt in eurer Aufgabe, ein sicheres Umfeld für alle Besucher eurer Konzerten sicherzustellen! Als Rammstein-Fan stimmt es mich traurig! Meine Werte stehen über meiner Liebe zur eurer Musik! Solidarität für die betroffenen Frauen!"

Ein anderer Fan kündigte an, keine Rammsteinkonzerte mehr zu besuchen. "Es wäre ja zu schön gewesen, daran zu glauben, dass Till nur eine Kunstfigur darstellt. Er scheint seine Texte zu leben und deshalb bin ich out. Wollte mir gerne ein Konzert auf dieser Tournee anschauen, aber ich unterstütze dieses Verhalten in keinster Weise."

Der Stein ist mittlerweile in den Brunnen gefallen. Ihn dort wieder herauszuholen, wird nur möglich sein, wenn sich die Vorwürfe als unwahr herausstellen sollten. Gegen die Band wird weiter ermittelt.