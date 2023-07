Tina Turners Schwiegertochter plant Baby mit verstorbenem Ehemann!

Los Angeles - Im Dezember starb Ronnie Turner im Alter von 62 Jahren an Darmkrebs. Seine Witwe Afida (46) will den Sohn von Rock'n'Roll-Legende Tina Turner (†83) jetzt trotzdem zum Vater machen.

Im kommenden Jahr hoffe sie, ihren verstorbenen Ehemann ehren zu können, indem sie sein Kind zur Welt bringe, kündigte die Sängerin an und fügte hinzu: "Wenn ich kann. Ich bin 46. Wir werden sehen."

Dennoch gebe es einen Gedanken, der sie am Leben halte, ihrem Dasein wieder einen Sinn gebe und ihr Hoffnung schenke: "Ich bekomme Ronnies Baby!"

"Mein Herz ist zerstört", gestand die 46-Jährige. "Es ist eine Strafe. Morgens und abends weine und schreie ich. Mein Leben in Los Angeles ist zu einem echten Albtraum geworden", gab die gebürtige Französin zu, während sie mit den Tränen kämpfte.

Im Interview mit dem US-Magazin People sprach die Schwiegertochter der "Queen of Rock'n'Roll " jetzt über die wohl härteste Zeit in ihrem Leben und ihre Pläne für die Zukunft.

Die französische Sängerin und Schauspielerin musste in den vergangenen Monaten mehrere schwere Schicksalsschläge verkraften: Erst verlor sie Ende 2022 ihren geliebten Ehemann Ronnie, bevor die 46-Jährige nicht mal ein halbes Jahr später auch Abschied von ihrer Schwiegermutter, Tina Turner , nehmen musste.

Ronnie habe kurz vor seinem Tod sein Sperma einfrieren lassen - offenbar als Geburtstagsgeschenk, wie seine Witwe erklärte. Doch ehe das Paar die Kinderplanung tatsächlich habe in Angriff nehmen können, sei bei ihrem Ehemann im November 2022 ein bösartiger Tumor entdeckt worden. Nur einen Monat später war Ronnie Turner tot.

Seine Frau will ihn nun "weiterleben" lassen - in seinem Kind, das Afida möglichst bald austragen möchte. Sie hoffe, durch künstliche Befruchtung noch vor Ronnies nächstem Geburtstag am 22. Dezember schwanger werden zu können.



"Es ist immer noch schlimm, weil er nicht hier ist, aber was kann ich tun? Wenigstens werde ich dann ein Kleines haben, das wie Ronnie aussieht."