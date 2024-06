Tom Beck: So geht es Chryssanthi nach der Geburt

Im April wurden Tom Beck (46) und Chryssanthi Kavazi (35) zum zweiten Mal Eltern. © Screenshot/Instagram/chriss_cross (Bildmontage)

"Es ist so, dass Chryssa immer noch nicht fit ist. Das ist noch weit weg von roter Teppich. Sie muss jetzt erst wieder ihr Immunsystem in Schwung bringen", erklärte Tom Beck im RTL-Interview.

Während der "Alarm für Cobra 11"-Star sich bei der Bertelsmann-Party in Berlin die Ehre gab, kurierte sich Chryssanthi weiter zu Hause aus.

Vor rund sieben Wochen kam das zweite Kind des Promi-Paares auf die Welt, eine Tochter. Doch Mama Chryssanthi hatte mit den Folgen der Schwangerschaft zu kämpfen.

So berichtete die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin ihren Fans Mitte Mai, dass sie sich sechs Tage vor der Geburt mit Ringelröteln angesteckt habe. Und nicht nur das: "Anscheinend hat sich auf meinen Ringelröteln-Infekt noch ein bakterieller Infekt gelegt, weil mein Körper so geschwächt war", berichtete die 35-Jährige im Mai in ihrer Instagram-Story.

Es habe sie "einfach so zerlegt", sodass Chryssanthi teils mit mehr als 40 Grad Fieber das Bett hüten musste. Eineinhalb Wochen lag die Schauspielerin im Krankenhaus.