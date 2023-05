"Studio Schmitt" vor dem Aus! Tommi Schmitt macht Schluss - aus diesem Grund

Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um einen Prank, wie manch ein Fan des Entertainers möglicherweise vermuten könnte. So bestätigte Schmitt nun auch in der aktuellen Folge ("Playstation gönnt nicht") seines Podcasts "Gemischtes Hack" mit Felix Lobrecht (34): "Am Donnerstag läuft die letzte Folge meiner Fernsehsendung 'Studio Schmitt', die allerletzte."

Bereits am morgigen Donnerstag wird die allerletzte Folge von "Studio Schmitt" beim Spartensender ZDFneo über die Bildschirme flimmern. Das hatte der 34-jährige Host bereits in aller Kürze in der vergangenen Ausgabe mit Star-Gast Sebastian Fitzek (51) angekündigt.

Tommi Schmitt hatte mit "Studio Schmitt" erstmals eine eigene Show moderiert. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Der Grund ist, dass ich einfach noch mal was anderes machen will, ist einfach so. Ich hab' das in mir gespürt", erklärte Schmitt. Was dieses "andere" sein wird, scheint hinter den Kulissen derweil bereits festzustehen.

So werde er dem Fernsehen und dem ZDF erhalten bleiben, versicherte der Comedypreis-Gewinner. Was genau in Planung ist, könne er hingegen noch nicht verraten - "wie das so ist bei Geheimprojekten".

Seine interne Verabschiedung betreffend, plauderte er jedoch überraschend offen aus dem Nähkästchen. Vor der vorletzten Folge habe er sämtliche Mitarbeiter von "Studio Schmitt", die über die Zeit von Kollegen zu Freunden "zusammengewachsen" seien, zusammengetrommelt.

In dem Moment habe es ihm "emotional die Beine weggerissen". Es sei ihm schlicht nicht möglich gewesen, die vergangenen zwei Jahre zu rekapitulieren, "weil ich so weinen musste", gestand der 34-Jährige. "Das war echt heftig. (...) Mir ist die Stimme komplett weggebrochen. Ich hab' einfach geweint die ganze Zeit und konnte nicht reden. Hab' ich nicht mit gerechnet."

Wer die allerletzte Ausgabe von "Studio Schmitt" nicht verpassen möchte, sollte am morgigen Donnerstag (1. Juni) um 22.15 Uhr ZDFneo einschalten. Auch in der ZDF-Mediathek wird die Folge dann zu finden sein.