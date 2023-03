"Too Hot To Handle": Deshalb haben "Kemely" heute einen Grund zum Feiern

Es war die große Überraschung für alle "Too Hot To Handle"-Fans: Kevin Nije und Emely Hüffer haben im vergangenen Jahr Nachwuchs bekommen.

Von Luisa Buck

Hamburg - Es war DIE große Überraschung für alle "Too Hot To Handle: Germany"-Fans: Kevin Nije (26) und Emely Hüffer (26) haben im vergangenen Jahr still und heimlich Nachwuchs bekommen.

Kevin Nije (26) und Emely Hüffer (26) lernten sich in der Netflix-Serie "Too Hot To Handle" kennen. © Privat/Netflix/dpa, Screenshot Instagram/emskopf (Bildmontage) Das verrieten sie am Wochenende in der "Reunion-Show". Bislang hatten sie ihren Instagram-Followern lediglich berichtet, auch ein Jahr nach den Dreharbeiten zur Show noch immer in einer glücklichen Beziehung zu sein. In einem gemeinsamen Q&A bei Instagram hatten "Kemely" dann aber noch darüber gesprochen, sich in der Zukunft zwar gemeinsame Kinder vorstellen zu können. Doch Kevin betonte, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt für ihn sei. Mit der anschließenden Baby-Bombe hatte dann wohl kaum einer gerechnet! Promis & Stars Liebes-Aus bei Stefano Zarrella und Romina Palm: Ist das der Grund für die Trennung? Am Montagabend meldete sich Kevin dann auch noch mal persönlich in seiner Instagram-Story zu Wort. "Ich habe das jetzt erst mal verdauen müssen. Das war für uns auch sehr emotional", erklärte er und bedankte sich im selben Atemzug für die zahlreichen Glückwünsche, die er nach der Ausstrahlung der Reunion erhalten habe. "In einem Jahr passiert natürlich sehr viel", so Kevin weiter. Er und Emely könnten ihren Followern deshalb auch nur nach und nach berichten, was da so alles passiert sei. "Und morgen ist auch ein besonderer Tag", kündigte der 26-Jährige außerdem für Dienstag an.

Emely und Kevin nahmen vor einem Jahr an "Too Hot To Handle" teil