Einen Monat vor der Hochzeit: Verlobter von Boyband-Star stürzt aus Hotelzimmer und stirbt

Das Paar ging seit 14 Jahren gemeinsam durchs Leben und hatte sich erst kürzlich verlobt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/jaymihensley (2)

Wie "BBC" von der Polizei Northamptonshire erfahren haben will, soll Marmon vergangenen Sonntag gegen 23.30 Uhr (Ortszeit) aus dem Fenster eines Hotelzimmers im dritten Stock gefallen sein. Demnach habe sich der Vorfall im "The Hind Hotel" im englischen Wellingborough ereignet.

Nur eine Stunde später sei der Hairstylist seinen Verletzungen erlegen. Zunächst sei ein 34-jähriger Verdächtiger wegen Mordverdacht festgenommen, jedoch wenig später wieder freigelassen worden. Wie es zu dem tragischen Unglück kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Oliver Marmon war seit September 2023 mit Jaymi Hensely verlobt. Das Paar wollte eigentlich in einem Monat heiraten. Hensley wurde durch die britische Boyband "Union J" bekannt.

Bei der britischen Version von "The X Factor" belegte die Band den vierten Platz. Bekannte Lieder sind unter anderem "Carry You" (2013) und "You Got It All" (2014).