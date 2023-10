Trauer um "Friends"-Star Matthew Perry (†54): Kollegin Lisa Kudrow hat Todes-Theorie

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Hollywood trauert um Schauspieler Matthew Perry (†54) ! Der Serienstar war am Samstag in seinem Whirlpool ertrunken. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest, seine "Friends"-Kollegin Lisa Kudrow (60) hat aber eine Vermutung.

Ein Bediensteter hatte den 54-Jährigen am Samstagnachmittag tot in seinem Whirlpool auf seinem Anwesen in Los Angeles gefunden, Wiederbelebungsversuche scheiterten.

"Obwohl niemand glauben will, dass es Medikamente waren - ob verschrieben oder nicht - natürlich ist der Gedanke in ihren Köpfen", erzählte eine Quelle aus dem Umfeld der Phoebe-Darstellerin der Daily Mail .

"Wir sind am Boden zerstört", ist auf dem offiziellen "Friends"- Instagram -Account zu lesen. "Er war ein wahres Geschenk für uns alle. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Lieben und all seinen Fans."

Auch Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (51) erinnert sich an einen "magischen Sommer" mit dem verstorbenen Schauspieler: "Ich traf Perry 1993 beim Williamstown Theatre Festival in Massachusetts. Er war so lustig und so süß und es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu sein. [...] Ich hoffe, Matthew hat endlich Frieden gefunden."



Perrys "Friends"-Kollegin Maggie Wheeler (62), die Chandlers Freundin Janice spielte, schrieb zu einem alten Schnappschuss des Serien-Pärchens: "Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die du in deinem viel zu kurzen Leben so vielen Menschen gebracht hast, wird weiterleben. Ich fühle mich so sehr gesegnet durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben."

Als "Naturtalent, Komiker und brillanten Schauspieler" würdigte auch die Herzogin von York, Sarah Ferguson (64), den Sitcom-Liebling. "Es ist eine Tragödie, dich so früh im Leben zu verlieren. [...] Du hast so vielen so viel Freude und Lachen geschenkt."

Und damit spricht sie wohl Millionen "Friends"-Fans auf der ganzen Welt aus der Seele.