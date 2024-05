Traumpaar: Leyla Lahouar und Mike Heiter wagen krassen nächsten Schritt!

Frankfurt am Main/Mallorca - Mit einer Dschungel-Turtelei fing alles an: Mittlerweile sind Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) bereits seit einigen Wochen ein glückliches Pärchen. Nun trauen sie sich noch einen beachtlichen Schritt weiterzugehen.

Die beiden Realitystars werden noch nicht heiraten, wenn das jetzt jemand dachte. Sie sind allerdings auf dem besten Wege dorthin - Leyla und Mike ziehen zusammen!



Dies verrieten die Unterhaltungspromis nun in einem Interview mit der "Bild" auf Mallorca, wo sie derzeit im Urlaub verweilen.

Seit sieben Wochen sind Leyla und Mike erst zusammen. Offiziell machten die beiden ihre Liebe durch einen Instagram-Post, in dem Mike seine Herzensdame mit einem Hotelzimmer voller Luftballons überraschte und schließlich fragte: "Will you be my Girlfriend?"

Leyla antwortete mit "Ja" und hat es den Plänen der beiden zufolge wohl bis heute nicht bereut.

Doch wo wollen sich die zwei Turteltäubchen zukünftig in einem gemeinsamen Nest niederlassen? Zur Erinnerung: Mike lebt aktuell in Essen, Leyla in der Mainmetropole Frankfurt.

"Wir sind da wirklich offen. Noch wissen wir nicht, wo. Wir wissen auch nicht, ob es ein Haus oder eine Wohnung sein soll. Vielleicht auch gar nicht in Deutschland", erklärt Leyla. Mike zufolge könnte sie sich sogar Mallorca als neuen Wohnort vorstellen.