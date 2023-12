Trotz Tierliebe - Antonia Hemmer: "Kann einfach nicht aufhören, Fleisch zu essen"

Antonia Hemmer (23) hat Tiere zum Fressen gern. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Auf der Autobahn fuhr die 23-Jährige am Donnerstagmittag an einem Tiertransporter vorbei, der Ferkel geladen hatte, so die Influencerin.

Deren Grunzen habe sie sogar bis in ihr eigenes Auto vernommen. "In dem Moment dachte ich mir nur so: 'Oh Gott, ihr werdet jetzt einfach zum Schlachter gebracht'", berichtete sie sichtlich bedrückt in ihrer Instagram-Story.

Ein Zwiespalt für die 23-Jährige. "Auf der einen Seite liebe ich Tiere, ich liebe Tiere mehr als Menschen, aber auf der anderen Seite kann ich einfach nicht aufhören, Fleisch zu essen."

Eine perfekte Fleischalternative gebe es für die gebürtige Bayerin bislang nicht. "Es ist täglich so ein Struggle mit mir (...). Wenn ich dann solche Transporter an mir vorbeifahren sehe, dann blutet mir jedes Mal so das Herz."

Aber offenbar nicht genug, um zurzeit auf Schweinefleisch oder Ähnliches zu verzichten.