Trotz Todes-Meldung: Warum wurden weiterhin Tour-Tickets für verstorbenen Comedian angeboten?

Trotz seines Todes wurden weiterhin Tour-Tickets für Marcel Mann (†37) angeboten. © imago/APress

Auf TAG24-Anfrage verwies ein Unternehmenssprecher auf die jeweiligen Veranstalter der Tour-Standorte, deren Reaktion zunächst ausblieb. Sie seien für die "Dauer des Angebots" und somit auch für die Löschung verantwortlich. Darauf habe CTS Eventim keinen Einfluss.

Am vergangenen Wochenende waren für "Marcel Mann - Die ungeschälte Wahrheit" noch gleich mehrere Termine verfügbar. So standen etwa das Renitenztheater Stuttgart oder das Schmidtchen in Hamburg zur Auswahl.

Erst am gestrigen Montag ging die Tour-Landingpage offline. Mittlerweile wird beim Aufruf die Meldung "Seite nicht gefunden" angezeigt. Ein Karten-Erwerb ist somit nun nicht mehr möglich.

Doch wie geht es mit bereits gekauften Tickets weiter? Zu möglichen Erstattungen erklärte der Eventim-Sprecher: "Ansprüche von Ticketbesitzern richten sich stets gegen den Veranstalter."