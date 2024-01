TV-Hammer: Auch hier tritt Pocher-Ex Sandy Meyer-Wölden in Amiras Fußstapfen!

Köln - In der neuen Podcast-Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" lassen Oliver Pocher (45) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden die Bombe platzen: Ganz spontan hat die 40-Jährige eine Rolle in einer großen TV-Produktion angenommen!

Oliver Pocher (45) und Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden waren vier Jahre lang miteinander verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. © Hörhager/Skolimowska/dpa

Im Gespräch mit der Wahl-Amerikanerin berichtet der Comedian zunächst von einem Telefonat mit Florian Silbereisen (42). Unmittelbar nachdem der Ehe-Krach mit Amira (31) öffentlich eskaliert war, griff der Schlagerstar zum Hörer.

Er erkundigte sich nicht nur über Ollis Wohlbefinden, sondern sprach auch über das Ende seiner eigenen Beziehung mit Helene Fischer (39). Der Kontakt zwischen beiden Männer kam zustande, weil Pocher zuvor auf dem "ZDF-Traumschiff" angeheuert hatte.

In der Folge, die bereits vor Monaten abgedreht, aber erst an Neujahr ausgestrahlt wurde, verliebte sich Kapitän Max Parger (gespielt von Silbereisen) ausgerechnet in die Film-Frau des RTL-Moderators. Auch Amira hatte eine Nebenrolle an Bord - als Fitnesstrainerin.

Und wer tritt nun (mal wieder) in ihre Fußstapfen? Genau, Sandy! Wie Olli und seine Ex-Frau berichten, sei die Anfrage der Produktion im Ski-Urlaub mit ihren drei gemeinsamen Kindern reingeflattert. Die Ex-Freundin von Boris Becker (55) sagte zu.