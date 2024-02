TV-Koch Rainer Sass verlässt den NDR-Herd - Sie wird seine Nachfolgerin

Die letzte Ausgabe von "DAS! schmeckt" läuft laut Sender am 19. April, das letzte Mal "DAS! Kochstudio" am 1. April um 18.45 Uhr.

Neben "DAS! Kochstudio" und "DAS! Kochstudio" mit Bettina Tietjen war Rainer Sass unter anderem auch in "Rainer Sass Kochshow" oder zuletzt "So isst der Norden" zu sehen.

Eine Nachfolgerin steht auch schon fest. TV-Köchin Zora Klipp (34) wird in Sass' Fußstapfen treten. Sie führt laut NDR zwei eigene Restaurants in Hamburg und ist dem ein oder anderen Zuschauer wohl schon durch ihre beiden Formate "Zora kocht’s einfach" und "Schmeckt. Immer." oder auch durch ihre Auftritte in der "Küchenschlacht" ein Begriff.

"Ich muss mich wirklich zwicken: Ich bin im niedersächsischen Zeven und dadurch quasi mit dem Roten Sofa und Rainer Sass aufgewachsen. Für mich geht ein absoluter Traum in Erfüllung, dass ich künftig hier mitmischen und meine Rezeptideen wöchentlich mit so einem großen Publikum teilen darf", freut sich Klipp auf ihre neue Aufgabe.