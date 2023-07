TV-Moderatorin Melanie Sykes enthüllt: Ich habe Tourette

London - Melanie Sykes (52) hat in einem Podcast ihres langjährigen Freundes Alan Carr (47) über ihre Gesundheit gesprochen und dabei enthüllt, dass sie nicht nur an Autismus leidet, sondern auch das Tourette-Syndrom hat.

Melanie Sykes (52) leidet an Autismus und am Tourette-Syndrom. © JACK TAYLOR/AFP

Vor etwa zwei Jahren hatte die englische TV- und Radiomoderatorin ihre Autismus-Diagnose öffentlich gemacht.

Darüber hat die zweifache Mutter, deren Sohn Valentino Luca (18) ebenfalls an Autismus leidet, sogar ein Buch mit dem Titel "Illuminated: Autism And All The Things I've Left Unsaid" (zu Deutsch: "Autismus und all die Dinge, die ich unausgesprochen ließ") geschrieben.

In diesem berichtet die 52-Jährige, dass sie schon viel früher bemerkt hatte, dass mit ihr "etwas nicht stimmte". "Ich beschreibe in dem Buch, wie ich über wirklich unpassende Dinge lache. Ich bin völlig anders gestrickt und ich beginne gerade erst, das zu verstehen", erzählte Sykes in dem Podcast "Life's a Beach".

Doch damit nicht genug. Denn die Britin leidet neben dem Autismus auch am Tourette-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine neuro-psychiatrische Erkrankung, die mit motorischen und vokalen Tics einhergeht.