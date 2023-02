Twenty4Tim kriegt sein erstes Hals-Tattoo - von Trash-TV-Sternchen Diogo Sangre!

Von Promi-Tättowierer Diogo Sangre (28) lässt sich Tim (22) am Hals verzieren. © Screenshot/Instagram/Twenty4tim

Im Fernsehen ist Diogo eigentlich bekannt für seine Auftritte bei "Temptation Island" und beim "Sommerhaus der Stars" mit seiner Verflossenen, Vanessa Mariposa (29). Die Beziehung der beiden verlief dramatisch, und letztendlich soll er sie sogar betrogen haben.



Neben seiner Karriere als Trash-TV-Darsteller ist Diogo aber vor allem eins: Tattoo-Künstler! In seinem Studio "Dios Sangre Tattoo Studio" in Köln lässt der 28-Jährige seiner Kreativität freien Lauf, und auch selber ist sich der kreative Mann für kein Tattoo zu schade, was man gut an seiner Körperdekoration erkennen kann.

Für Tim geht mit dem Tattoo ein kleiner Wunsch in Erfüllung: Neben dem Abbild im Nacken wollte er auch sehr gerne eins am Hals haben. Geübt hat er das ganze schon mit abwaschbaren Aufklebetattoos, denn vor den Schmerzen des Stechens am doch sehr sensiblen Hals hatte er Angst.

Nun konnte er seine Sorgen überwinden und hat den Schritt gewagt: ein kleines aber aufwendiges Tattoo ziert nun seinen Hals.