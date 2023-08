Typ-Veränderung! "Let's Dance"-Beauty trägt ihre Haare jetzt so kurz wie noch nie

Renata Lusin (36) zeigt ihre Frisur im Vorher-Nachher-Vergleich. © Montage: Instagram/Screenshot/Renata Lusin

Als Profitänzerin bei RTL ist Renata schon oft von Experten frisiert worden und hat zahlreiche Haar-Transformationen durchgemacht. Nun hat sie jedoch etwas gewagt, wovor sie zuvor immer zurückgeschreckt war.

In einer Instagram-Story ließ die Ehefrau von Valentin Lusin (36) ihre Fans noch abstimmen, als sie bereits auf dem Friseurstuhl saß. "Und, was sagt ihr? Kürzer oder länger?"

In Wirklichkeit war die Entscheidung aber wohl schon längst gefallen. So präsentierte Renata kurz darauf ihren nigelnagelneuen Look mit den Worten: "Noch nie hatte ich so kurze Haare!"

In dem Reel ist der Vorher-Nachher-Vergleich deutlich zu erkennen. Wo Renatas Strähnen zuvor noch bis über die Schultern gereicht haben, fehlen jetzt etliche Zentimeter. Dabei endet die vordere Partie knapp unterm Kinn der Tanz-Queen, die hintere wirkt in lose Wellen gelegt sogar noch kürzer.

"Endlich getraut und ich lieeeeb's", freute sich die gebürtige Russin über ihre Typveränderung, die nicht von ungefähr kommt.