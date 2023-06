Überraschende Hochzeit: Diese beiden Schauspieler haben heimlich Ja gesagt!

New York - Nach sechs gemeinsamen Jahren haben sie den nächsten Schritt gewagt: Hollywood-Star Naomi Watts und ihr Schauspiel-Kollege Billy Crudup (beide 54) haben still und heimlich geheiratet!

Naomi Watts und Billy Crudup (beide 54) lernten sich am Set der Netflix-Serie "Gypsy" kennen. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bei Instagram hat die "King Kong"-Darstellerin die frohe Botschaft jetzt verkündet: Zu einem süßen Schnappschuss, der das frischgebackene Ehepaar Arm in Arm und mit breitem Lächeln in den Gesichtern zeigt, schrieb die 54-Jährige: "Hitched", was so viel bedeutet wie "verheiratet".

Den glücklichen Verkündungs-Post garnierte die Blondine mit mehreren Emojis wie einer weißen Taube und einem roten Herzen.



Naomi Watts trägt auf dem Hochzeitsfoto ein langes weißes Trägerkleid in zarter Blüten-Optik und hält einen dazu passenden Brautstrauß mit weißen Blumen in der Hand, während ihr Bräutigam daneben in einem schicken dunkelblauen Anzug mit ihr um die Wette strahlt.

Auch in ihrer Story teilte die gebürtige Britin Eindrücke des großen Tages mit ihren knapp zwei Millionen Followern und posierte stolz mit ihrem "Hubby" und einigen engen Freunden in ihrer wunderschönen Brautrobe von "Oscar de la Renta".