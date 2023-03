Überraschung im Flugzeug: Passagiere können kaum glauben, welcher Megastar auf einmal auftaucht

Wie der "Someone You Loved"-Interpret nun in einem aktuellen Instagram-Video zeigt, schnappte er sich zunächst den Snack-Wagen der Flugbegleiter und tauchte damit auf einmal in der Flugzeug -Kabine auf.

Im Mai bringt Lewis Capaldi sein neues Album raus. © Helle Arensbak / Ritzau Scanpix / AFP

Daraufhin zückte er eine Gitarre und sang ein paar Zeilen aus seinem neuen Lied "Wish You The Best". Nach seinem kurzen Auftritt gab es Applaus und noch ein paar humorvolle Abschiedsworte.

"Tut mir leid, Euren Flug gestört zu haben. Falls irgendjemand mich nicht kennt, mein Name ist Ed Sheeran", witzelte Capaldi in Anspielung auf seinen britischen Musiker-Konkurrenzen, mit dem er sich auf Social Media gerne mal scherzhafte Fern-Duelle liefert.



Das Flugzeug-Video hat innerhalb von zwei Tagen bereits 200.000 Likes und jede Menge positiver Kommentare erhalten. Die englische Sängerin Perrie Edwards (29) schrieb zum Beispiel unter dem Post: "Das und nur das könnte mich von meiner Flugangst heilen."

Mit der Aktion wollte der Schotte aber vermutlich nicht nur seinen Fans eine Freude bereiten, sondern sicherlich auch ein wenig Werbung in eigener Sache machen: Denn am 19. Mai erscheint sein neues Album "Broken By Desire To Be Heavenly Sent".