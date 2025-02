Überraschung! So lange kennen sich Miriam Höller und Roland Trettl schon

Köln - Erst kürzlich haben Miriam Höller (37) und "First Dates"-Star Roland Trettl (53) ihre Beziehung öffentlich gemacht. Was viele nicht wissen: Die beiden kennen sich schon seit langer Zeit.

"Alles, was dem Herzen passiert, emotionale Schwäche auch. Seelische Verletzungen, die brauchen genauso Heilung", gesteht Miriam.

Im Juli 2016 verletzte sich die Autorin bei einem Arbeitsunfall schwer und musste ihren Job an den Nagel hängen. Dazu verunglückte ihr damaliger Lebensgefährte Hannes Arch (†48) bei einem Helikopterabsturz.

Nun sei sie total verliebt und total glücklich. "Jetzt schauen wir einfach, was kommt. Es ist so frisch und neu und jetzt gilt es, das zu genießen und zu beschützen."

Es sei eigentlich eine total schöne Geschichte, denn man kenne sich und beide würden die ehemaligen Lebenspartner kennen. "Man hatte Kontakt und irgendwann dann wieder mehr. Das ist so schön, weil wir beide mit einer Vergangenheit kommen, die wir gegenseitig auch kennen und jetzt können wir unsere Liebe genießen", erklärt die 37-Jährige weiter.

"Ja, wir kennen uns schon 14 Jahre. Ich habe Roland über Hannes kennengelernt und Roland war damals noch verheiratet", verrät die ehemalige Stuntfrau in einem Gespräch beim RTL -Magazin Gala .

Die heute 37-Jährige und ihr verstorbener Lebensgefährte Hannes Arch (†48). (Archivfoto) © Tobias Hase/dpa

Das Jahr 2016 sei das schwärzeste in ihrem Leben und es sei nicht einfach gewesen, das Passierte zu verarbeiten. "Dann noch irgendetwas zu finden, wofür es sich lohnt, zu kämpfen, wofür es sich lohnt, überhaupt weiterzumachen ...", erzählt sie in dem Gespräch weiter.

All ihre Schicksalsschläge hat die 37-Jährige in ihrem neuen Buch "Das Leben ist ungerecht - Und das ist gut so" verarbeitet. Auch das habe ihrer Seele geholfen, wieder zu heilen.

"Ich möchte die Menschen ermutigen, weiterzumachen, zu kämpfen. Und in meinem Buch stehen die Antworten", gibt die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin preis.

Dort erklärt sie, wie sie es geschafft habe, wieder auf die Beine zu kommen und wieder zu lieben. "Obwohl es mir sehr, sehr wehgetan hat", erzählt sie abschließend.