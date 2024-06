Schmuck-Unternehmer Thomas Sabo teilt aus: "Herr Habeck ist nicht fähig"

München - Schmuckunternehmer Thomas Sabo (63) sieht die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland kritisch und sieht die Ampelregierung dafür in der Verantwortung.

Schmuckunternehmer Thomas Sabo (63) sieht deutliche Versäumnisse in der deutschen Wirtschaftspolitik. © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB

"Ich glaube schon, dass wir in extremen Schwierigkeiten stecken. Man sieht ja, wie viele Insolvenzen wir mittlerweile in diesem Land haben, wie viele sehr anerkannte Firmen zumachen", sagt Sabo in der aktuellen deutschen Ausgabe des "Playboy".



"Es ist in Deutschland nicht mehr fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf", macht der 63-Jährige im Interview mit dem Magazin deutlich.

Der im Raum Nürnberg aufgewachsene Sabo hat mit seiner gleichnamigen Schmuckmarke ein erfolgreiches Imperium aufgebaut.

Anderen deutschen Unternehmen geht es hingegen derzeit nicht so gut. In der Verantwortung sieht Sabo die Regierung: "Ich muss wirklich sagen, dass ich eine solche Inkompetenz, gepaart mit dieser unglaublichen Arroganz, unerträglich finde", teilt der 63-Jährige aus.