20.000 Euro pro Monat! So will Brautmoden-Papst Herrmann Energiekosten senken

Dresden - Energiekrise und kein Ende in Sicht! Auch Uwe Herrmann (60) bekommt die gestiegenen Preise in seinem 3000 Quadratmeter großen Brautmoden-Geschäft in aller Härte zu spüren. Doch der TV-Star aus Dresden hat sich etwas einfallen lassen, wie er die Kosten wenigstens ein bisschen reduzieren kann.