Uwe Herrmann bei "Zwischen Tüll und Tränen" am Ende: "Bin schon wieder völlig genervt"

Dresden - Noch bevor er sich in der morgigen Folge " Zwischen Tüll und Tränen " (17 Uhr, VOX) um seine Kundschaft kümmern kann, liegen bei Sachsens Brautmodenpapst die Nerven blank. Uwe Herrmann (60) im Kampf mit der Technik. Dann kommt auch noch eine angehende Braut, die es bei ihrer Hochzeit bequem, aber sexy haben möchte - "muttihafte" Kleider verboten!

Uwe Herrmann (60) lässt sich von der Technik nicht den Tag verderben. © Screenshot/Vox

"Uwe Herrmann goes digital", heißt es zu Beginn der Folge. Doch das Kleider-Shooting für seine Instagram-Seite läuft nicht nach Plan. "Ich bin schon wieder völlig genervt", sagt der Dresdner.

Die Blende funktioniert nicht so, wie sie eigentlich funktionieren sollte. "Das Leben eines Ausstatters ist auch irgendwie immer ein Leben am Limit", heißt es etwas belustigt aus dem Off.

Doch am Ende gelingen die Fotos - Zeit, sich um Kundin Nancy (36) zu kümmern. "Jetzt weiß ich, wie sich Kinder an der Kasse fühlen, wenn sie die Süßigkeiten sehen", sagt die angehende Erzieherin angesichts all der Kleider beim Betreten des "Weißen Gewölbes".

Die Vierfach-Mama wird ihrem Verlobten bald vor rund 80 Personen das Jawort geben. Dabei will Nancy mal nicht nur als Mutter, sondern auch als "attraktive Frau" wahrgenommen werden.

Ihre Begleiterinnen wissen, was es braucht: ein "scharfes Kleid". "Scharf kann Pfeffer sein, aber scharf kann auch Chili sein", wirft Herrmann ein. Die Antwort kommt aus einem Chor: "Eindeutig Chili!"

Schnell ist ein erstes Outfit gefunden, das Nancy gefällt. Das Kleid sei sehr schön, allerdings total konservativ und überhaupt nicht sexy, verrät Herrmann schmunzelnd der Kamera, als die angehende Braut grade nicht in der Nähe ist. "Manchmal ist das im Leben so, dass jeder eine andere Selbstreflexion hat."