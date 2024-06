Selfie nur gegen Spende: Nicht alle Fans von Uwe Herrmann sind entzückt!

Seit vielen Jahren sammelt VOX-Star Uwe Herrmann (61) Spenden für zwei Herzensprojekte. © Holm Helis

Millionen Fans gucken seit Jahren seine Sendung. Die Doku "Zwischen Tüll und Tränen" gehört zu den Quoten-Hits des Fernsehsenders VOX. Das liegt vor allem an einem Mann: Designer Uwe Herrmann (61).

Doch es gibt auch Fans, über die kann der Dresdner TV-Star nur den Kopf schütteln. Auslöser sind Uwes Spendenboxen in seinem Geschäft "Weißes Gewölbe" am Wiener Platz.

"Am Samstag habe ich im Geschäft Spenden gesammelt für den Chemnitzer 'Lukas' Stern'-Verein, der unheilbar kranken Menschen letzte Wünsche erfüllt, und für das Tierheim in Gröbern, das am nächsten Wochenende ein Tierheimfest veranstaltet", erzählt Herrmann.

"Natürlich bekommt jede Kundin, die ein Kleid bei mir kauft, ein Foto mit mir. Doch wer nur ein Foto mit mir will, den bitte ich um eine Spende von fünf Euro - sonst gibt es kein Foto."