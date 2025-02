17.02.2025 16:48 2.555 Uwe Herrmann hat Zweifel an Charlins Traumkleid, doch dann passiert etwas Unerwartetes

Kundin Charlin will unbedingt in einer üppigen Prinzessin heiraten, doch Uwe Herrmann hat Zweifel. Wird er am Ende recht behalten?

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Prinzessin oder keine Prinzessin? Dieser Frage muss sich Uwe Herrmann (62) in einer neuen Folge von "Zwischen Tüll und Tränen" stellen. Uwe Herrmann (62) gibt seiner jungen Braut einen wichtigen Rat. © Screenshot/RTL+ Der Grund: Kundin Charlin Hähner (19) habe schon als kleines Mädchen oft "Prinzessin gespielt" und wünscht sich deshalb eine pompöse, üppige und weit ausgestellte Robe. Neben Trägern, Tüll und viel Glitzer sollen in jedem Fall noch Schmetterlinge aufs Kleid. Damit will die 19-Jährige ihren Opa würdigen. Während sich Charlin mit ihrem Prinzessinnen-Kleid schon sehr sicher zu sein scheint, ist Uwe Herrmann (62) eher skeptisch: "Das Ding ist noch nicht gegessen, denn sie hatte noch nie Brautkleider an. [...] Manchmal ist der Traum nicht die Realität." Ob der Profi am Ende recht behält? Immerhin sind vier Textil-Riesen im Rennen, doch der Dresdner bekommt Bauchschmerzen: "Das wird spannend, ob die ausgesuchten Kleider vielleicht doch Blödsinn sind und ich dann noch mal neu anfangen muss. Auch das kann passieren." Dass ihr verstorbener Opa nicht mehr bei der Hochzeit dabei sein kann, löst bei Charlin (19) heftige Emotionen aus. © Screenshot/RTL+ Zweifel von Uwe Herrmann völlig unbegründet Am Ende wird es doch eine Prinzessin! © Screenshot/RTL+ Um herauszufinden, wie Charlin auf ein weit ausgestelltes Kleid reagiert, startet Uwe mit dem breitesten Modell. Auch wenn dieses beim ersten Anblick nicht überzeugen kann, weiß die Drogistin sofort: Es soll definitiv eine pompöse Robe werden! Doch die Auswahl des Traumkleids gestaltet sich zunehmend schwierig, denn die angehende Braut ist viel zu verkopft. Der Modeberater muss einschreiten: "Liebe ist immer eine Entscheidung aus dem Bauch. Entscheidet man mit dem Kopf, wird es eine Zweckbeziehung." Und Uwes Appell zeigt offenbar Wirkung: Bei der Anprobe des dritten Kleids kommen plötzlich Emotionen ins Spiel. Nicht nur Charlins Begleiterinnen haben Tränen in den Augen. Auch bei der 19-Jährigen macht es klick. "Das ist mein Kleid", ruft sie mit lauter Stimme. "Zwischen Tüll und Tränen" läuft am heutigen Montag um 17 Uhr bei VOX. Bei RTL+ könnt Ihr die Folge schon jetzt streamen.

Titelfoto: Screenshot/RTL+