Kurios! Uwe Herrmann will Braut ihr Traumkleid ausreden

Lenny (11) und Katharina (30) beschreiben Uwe Herrmann (61, v.l.n.r.) ihr Traumkleid. © Screenshot: RTL+

Als sie neben Uwe Herrmann (61) Platz nimmt, schaut sie ihn nur ehrfurchtsvoll an und kann erstmal gar nichts sagen. Ihr Sohn Lenny (11) hat dafür umso mehr Worte parat.

Der 11-Jährige schaut die Sendung ebenfalls begeistert an und hat eine genaue Vorstellung von Mamas Brautkleid: "Unten so lang, dass sie den Sand auch mitschleppen kann am Strand", lautet Lennys Vorgabe.

Denn Katharinas Traumhochzeit findet am Strand in Thailand statt. Trotzdem möchte sie nicht auf ein üppiges Prinzessinnen-Kleid mit ganz viel Glitzer und Tüll verzichten. Vor allem aber möchte die Braut "etwas Extravagantes", dass sie selbst nicht genauer definieren kann. Eine Mammut-Aufgabe für Herrmann, denn bisher hat Katharina noch nie ein Kleid, welches im TV gezeigt wurde, gefallen.

"Die Braut muss sich in dem Kleid gefallen. Es muss eine funktionale Stimmung sein zwischen Sohn und Mutter (...) es sind so viele Herausforderungen (...) positive Schwerstarbeit" befürchtet Uwe Herrmann und liegt damit mal wieder genau richtig.