20.05.2024 16:35 796 Neue Liebe bei Valentina Pahde? TV-Auftritt lässt Gerüchteküche brodeln

Am Sonntag trat Valentina Pahde (29) in der Show von TV-Koch Steffen Henssler (51) an. Doch für Aufsehen sorgten weniger die Küchenkünste der Schauspielerin.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am Sonntag trat Valentina Pahde (29) zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne (29) in der Show von TV-Koch Steffen Henssler (51) an. Doch für Aufsehen sorgten weniger die Küchenkünste der Schauspielerin. Gemeinsam mit Zwillingsschwester Cheyenne war Valentina Pahde (29) bei "Grill den Henssler" zu Gast. © Screenshot/Instagram/valentinapahde (Bildmontage) Im Zwillings-Spezial des beliebten Koch-Duells "Grill den Henssler" brachten die Pahde-Schwestern neben ausgefallenen Rezeptideen nämlich auch pikante Liebes-Geständnisse aus dem diesjährigen Australien-Urlaub mit. Als Valentina in der Küche ein wenig in Bredouille geriet, fragte Henssler recht: "Ich hoffe, Du hast dich an der Schulter eines australischen Surfers ausgeweint?" Und Valentina nahm kein Blatt vor den Mund: "Nicht nur an einer!" Das wiederum konnte Schwester Cheyenne lachend bestätigen. Valentina Pahde "Rakete": Valentina Pahde raubt Fans mit Bikini-Hammer den Atem Auf die Frage, ob sie denn weiter Single sei, wollte der frühere "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star aber lieber nicht antworten. "Ich sage ja nichts zu meinem Status. Aber ich sage, mir geht's gut. Und wie gesagt: Die Schultern waren stark, und es war nicht nur eine", so die 29-Jährige. Ein Dementi klingt anders. Valentina Pahde mag es sportlich Mit Wakeboarder Dominik Gührs (33) war Valentina zuletzt zusammen. © Screenshot/Instagram/nikguehrs, Screenshot/Instagram/valentinapahde (Bildmontage) Eigentlich hält die TV-Schönheit ihr Liebesleben bekanntermaßen am liebsten aus der Öffentlichkeit heraus und lässt sich nur selten in die Karten schauen. Im vergangenen Jahr machte Valentina ihre Beziehung mit dem Wakeboarder Dominik Gührs (33) öffentlich - doch die Liaison hielt offenbar nur wenige Monate. Immerhin: Sportliche Typen haben es der Blondine offenbar angetan. Vor Gührs war Valentina Pahde mit dem isländischen Fußballspieler Rúrik Gíslason (36) zusammen. Valentina Pahde Valentina Pahde mit Baby-Beichte: "Ich habe lange gehadert" In der Show "Grill den Henssler" konnte sich Valentina Pahde mit ihrem Fischgericht (Wolfsbarsch mit Pistazien-Oliven-Crunch, Zuckerschoten, Fenchel und Tomaten) dieses Mal übrigens nicht gegen den TV-Koch durchsetzen. Doch bei so viel Glück in der Liebe dürfte die Schauspielerin das wohl ohne Weiteres verkraften können ...

Titelfoto: Screenshot/Instagram/valentinapahde (Bildmontage)