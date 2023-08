Verdächtige Zeilen: Wird diese "Love Island"-Granate die Neue bei "Make Love, Fake Love"?

Halle - Noch ist nicht bestätigt, wer die Nachfolgerin von Yeliz Koc (29) in der neuen Staffel "Make Love, Fake Love" wird. Zuletzt munkelte man bereits ob Antonia Hemmer (23) oder Nele Wüstenberg (30) in der Rolle zu sehen sein werden. Jetzt kommt eine dritte ins Spiel: Ex-"Love Island"-Granate Nathalie Goncalves Miranda (29).