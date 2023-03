Vergangenheit holt sie ein: Schwangere Anna Adamyan spricht über psychologische Betreuung

Köln – Model und Influencerin Anna Adamyan (26) hat so lange für ihre Schwangerschaft gekämpft, dass sie manchmal noch ganz überwältigt von ihren Gefühlen ist. All ihre traumatischen Erlebnisse aus der Zeit des Kinderwunsches holen sie jedoch regelmäßig ein, weshalb sie sich Hilfe von einem Psychologen holt.

Anna Adamyan (26) spricht offen und ehrlich über ihre teils schmerzhafte Vergangenheit. © Screenshot/Instagram/annaadamyan

Die Ehefrau des 1. FC Köln-Kickers Sargis Adamyan (29) hält ihre mehr als 600.000 Follower regelmäßig auf dem Laufenden, so auch über ihren Verlauf der Schwangerschaft.

Inzwischen befindet sich die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin in der 18. Schwangerschaftswoche. Seit einiger Zeit wächst ihr Babybauch zaghaft heran und sie merkt ein leichtes "Blubbern" in der Bauchgegend, wie sie kürzlich verriet.

Es sind nur bewusst gewählte Kleinigkeiten, die die 26-Jährige aus ihrem Alltag teilt. Nur so könne sie vermeiden, von negativen Kommentaren überrannt zu werden oder sich selbst mit anderen Schwangeren zu vergleichen.

Nicht nur damit habe die in Köln lebende Influencerin zu kämpfen. Durch ihre elf künstlichen Befruchtungen und die schmerzhaften Fehlgeburten werde sie nicht selten von ihrer Vergangenheit heimgesucht.

Diese wolle sie künftig in mehreren psychologischen Gesprächen verarbeiten. Sie sei davon überzeugt, durch ihr Erlebtes ein Trauma entwickelt zu haben, welches sie schlichtweg gut verarbeiten wolle.