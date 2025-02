Bikini-Grüße aus Thailand: Verona Pooth lässt ihre Reize spielen, ein Detail verblüfft

Verona Pooth (56) hat ihren Fans mal wieder mit einem Bikini-Schnappschuss mächtig eingeheizt. © Bildmontage: Instagram/verona.pooth (Screenshots)

Keine Frage, die gebürtige Bolivianerin zählt nach wie vor zu den attraktivsten Gesichtern der deutschen TV- und Medienlandschaft. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (71) noch immer top in Form.

Verona geizt nicht mit ihren Reizen und setzt ihren durchtrainierten Körper nur allzu gerne in Szene. So auch jetzt. Nur mit knapper Bademode am Leib, gab sie ihren rund 684.000 Fans auf Instagram jetzt ein Update, was bei ihr derzeit so los ist.

"Ich habe mich mal kurz in meinen Bikini geschmissen. Es ist wunderschön hier", erklärte die Zweifach-Mama in ihrer Story und fügte ergänzend hinzu: "Wir haben mindestens 30 Grad draußen, die Sonne scheint und ich freue mich jetzt so ein bisschen auf den Strand."

Nur zum Faulenzen ist Verona aber nicht nach Asien gereist. Wie sie ihren Followern weiter verriet, stehe später am Tag nämlich noch eine Fotoproduktion an. Das Highlight war allerdings ganz klar ihr Bikini.