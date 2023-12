Verrät Jenny Elvers ihren Beziehungsstatus? "Einen happy Single gibt es nicht"

Lüneburg - Die Weihnachtstage sind vorüber und auch bei Schauspielerin Jenny Elvers (51) kehrt nach dem Trubel mit der Familie so langsam wieder etwas Ruhe ein.

Jenny Elvers (51) und ihr Sohn Paul Jolig (22) verbrachten Weihnachten zusammen. © Screenshot/Instagram/jenny_elvers, TAG24/Franziska Rentzsch (Bildmontage)

"Da dekoriert man wochenlang, packt Geschenke ein, überlegt, was es zu essen gibt ... und dann: Bäm, vorbei!", resümierte sie zum diesjährigen Weihnachtsfest bei Instagram.

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Wanderzirkus" an der Seite von Radiomoderator Martin Tietjen (38) betonte sie außerdem, Weihnachten noch niemals alleine verbracht zu haben. Im Gegenteil: "Wer kommt, der kommt", laute seit jeher ihr Motto. So manches Mal habe sich dabei auch schon ein "Club der einsamen Herzen" zusammengefunden.

"Ich find ja so: Weihnachten alleine ist irgendwie doof", so Jenny, die dieses Weihnachten mit ihrem Sohn Paul Jolig (22) und einem weiteren Familienzuwachs feiern konnte: Denn vor wenigen Monaten ist ein kleiner Welpe bei dem Immobilienmakler eingezogen.

Neben den Feierlichkeiten mit der Familie habe sie aber auch den ein oder anderen Weihnachtsfilm gesehen, berichtete Jenny in ihrer Instagram-Story weiter.

"Ist Euch aufgefallen, dass immer alle Singles wahnsinnig unglücklich sind zu Weihnachten?", fragte sie ihre Follower dabei. "Einen happy Single gibt es nicht."

Doch sie lieferte auch gleich ihren eigenen Erfahrungswert dazu: "Mh mmmh: Sind sie nicht!", betonte die 51-Jährige augenzwinkernd und ließ damit auch Rückschlüsse über ihren eigenen aktuellen Beziehungsstatus zu.